Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku açıklandı

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 12 milyon 300 bin dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

28.4 MİLYON DOLARLIK HİSSE SENEDİ SATILDI

Yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Ekim haftasında net 28 milyon 400 bin dolarlık hisse senedi, 17.4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

HİSSE SENEDİ STOKU ARTTI

Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 Ekim itibarıyla 20 milyar 378 milyon 500 bin dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 12 milyon 300 bin dolara yükseldi.

DİBS VE ŞBS STOKU DÜŞTÜ

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 403 milyon 200 bin dolardan 5 milyar 370 milyon 200 bin dolara düştü. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 500 bin dolarlık satışla 232 milyon 500 bin dolardan 232 milyon dolara geriledi.