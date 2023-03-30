Yurt dışında yerleşik yaşayan kişilerin Türkiye'deki hisse senedi hareketleri Yurt dışında yaşayıp da Türkiye'de hisse senedi alım-satım yapanların ellerindeki varlıkların değeri açıklandı.

AA

Yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'deki hisse senedi, DİBS (Devlet İç Borçlanma Senetleri) ve ŞBS (Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen tahviller) stokları, son yıllarda dikkat çekici bir konu haline geldi.

Yatırımcıların Türkiye'deki finansal tasarrufa olan ilgisi, Türk ekonomisindeki gelişmelere ve politikalara bakış açısını da belgeleyen bir gösterge konumunda.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, 24 Mart haftasını içeren Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 113 milyon dolarlık hisse senedi ve 3,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 25,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi geriledi

Yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Mart itibarıyla 26 milyar 409,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 24 Mart'ta 25 milyar 507,7 milyon dolara geriledi.

DİBS stoku azaldı

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 233,3 milyon dolardan 1 milyar 205 milyon dolara, ŞBS stokları da 84,6 milyon dolardan 80,5 milyon dolara düştü.