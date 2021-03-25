Yurt dışında yerleşikler 60.4 milyon dolarlık hisse senedi aldı

TCMB verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişileri, 60 milyon 400 bin dolarlık hisse senedi ve 427 milyon 200 bin dolarlık DİBS alırken, 200 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri de sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerinde, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Mart haftasında net 60 milyon 400 bin dolarlık hisse senedi ve 427 milyon 200 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 200 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattığı belirtildi.

HİSSE SENEDİ STOKU AZALDI

Yurt dışında yerleşik kişilerin 12 Mart itibarıyla 29 milyar 154 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 28 milyar 946 milyon 400 bin dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 604 milyon 200 bin dolardan 9 milyar 956 milyon 700 bin dolara yükseldi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 282 milyon 300 bin dolardan 282 milyon 100 bin dolara düştü.