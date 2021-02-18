Yurt dışında yerleşikler 62.3 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından, Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre Yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Şubat haftasında net 62 milyon 300 bin dolarlık hisse senedi satarken, 128 milyon 200 bin dolarlık DİBS ve 8 milyon 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 5 Şubat itibarıyla 30 milyar 814 milyon 900 bin dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 31 milyar 19 milyon 600 bin dolara yükseldi.

DİBS STOKU YÜKSELDİ

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 961 milyon 500 bin dolardan 10 milyar 249 milyon 900 bin dolara çıktı.

ŞBS STOKLARI ARTTI

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 272 milyon 900 bin dolardan 281 milyon 400 bin dolara yükseldi.