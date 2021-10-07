Yurt dışında yerleşikler 92.8 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişilerin geçen haftaki hisse senedi hareketi yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Ekim ile biten haftada net 92 milyon 800 bin dolarlık hisse senedi, 201 milyon 100 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1 milyon 100 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

HİSSE SENEDİ STOKU GERİLEDİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin 24 Eylül itibarıyla 21 milyar 820 milyon 300 bin dolar olan hisse senedi stoku, 1 Ekim'de 21 milyar 408 milyon 400 bin dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 6 milyar 755 milyon 800 bin dolardan 6 milyar 283 milyon 900 bin dolara, ŞBS stokları ise 253 milyon 700 bin dolardan 246 milyon 300 bin dolara düştü.