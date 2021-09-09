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- Yurt dışında yerleşikler 98.8 milyon dolarlık hisse senedi aldı
Yurt dışında yerleşikler 98.8 milyon dolarlık hisse senedi aldı
- AA
- 09.09.2021 - 16:18
- Güncelleme : 09.09.2021 - 16:29
Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 98 milyon 800 bin dolarlık hisse senedi, 41 milyon 800 bin dolarlık DİBS ve 3 milyon 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Eylül ile biten haftada net 98 milyon 800 bin dolarlık hisse senedi, 41 milyon 800 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3 milyon 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.
HİSSE SENEDİ STOKLARI YÜKSELDİ
Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 3 Eylül'de 24 milyar 87 milyon 700 bin dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 203 milyon 600 bin dolara, ŞBS stokları da 250 milyon 400 bin dolara çıktı.