Yurt dışında yerleşikler 98.8 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Bugün, Merkez Bankası tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayınlandı.

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 98 milyon 800 bin dolarlık hisse senedi, 41 milyon 800 bin dolarlık DİBS ve 3 milyon 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Eylül ile biten haftada net 98 milyon 800 bin dolarlık hisse senedi, 41 milyon 800 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3 milyon 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

HİSSE SENEDİ STOKLARI YÜKSELDİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 3 Eylül'de 24 milyar 87 milyon 700 bin dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 203 milyon 600 bin dolara, ŞBS stokları da 250 milyon 400 bin dolara çıktı.