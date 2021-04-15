Yurt dışında yerleşikler bir haftada 81.3 milyon dolarlık DİBS ve ŞBS aldı

Yurt dışında yerleşikler bir haftada 81.3 milyon dolarlık DİBS ve ŞBS aldı

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 9 Nisan haftasında net 46 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 77,9 milyon dolarlık DİBS ve 3,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri aldığı açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Nisan haftasında net 46 milyon dolarlık hisse senedi satarken, 77 milyon 900 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 2 Nisan itibarıyla 23 milyar 405 milyon 500 bin dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 22 milyar 776 milyon 300 bin dolara geriledi.

YURT DIŞI YERLEŞİKLERİN HİSSE SENET STOKLARI ARTTI

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 370 milyon 400 bin dolardan 7 milyar 464 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 261 milyon 200 bin dolardan 264 milyon 700 bin dolara yükseldi.