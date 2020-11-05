Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku açıklandı

TCMB verilerine göre yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Ekim haftasında 116 milyon 600 bin dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 30 Ekim haftasında net 116 milyon 600 bin dolarlık hisse senedi, 69 milyon 300 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 11 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

HİSSE SENEDİ STOKU DÜŞTÜ

Yurt dışında yerleşik kişilerin 23 Ekim itibarıyla 21 milyar 647 milyon 300 bin dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 19 milyar 255 milyon 9 bin dolara geriledi.

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ STOKU GERİLEDİ

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 509 milyon dolardan 5 milyar 157 milyon 500 bin dolara düştü.

ŞİRKET BORÇLANMA SENET STOKU AZALDI

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 11 milyon dolarlık satışla 232 milyon 300 bin dolardan 221 milyon 300 bin dolara indi.