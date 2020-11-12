Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku yayınlandı

Merkez Bankası, yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokunun geçen hafta 19 milyar 630 milyon 700 bin dolar olduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Yayınlanan istatistiklere göre; yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Kasım haftasında net 22 milyon dolarlık hisse senedi, 4 milyon 500 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9 milyon 100 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

HİSSE SENEDİ STOKU ARTTI

Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Ekim itibarıyla 19 milyar 255 milyon 900 bin dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 19 milyar 630 milyon 700 bin dolara yükseldi.

DİBS STOKU DÜŞTÜ

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin Devlet İç Borçlanma Senedi stoku, 5 milyar 157 milyon 500 bin dolardan 4 milyar 960 milyon 200 bin dolara düştü.

ŞBS STOKLARI GERİLEDİ

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin Şirket Borçlanma Senetleri stokları ise 9 milyon 100 bin dolarlık satışla 221 milyon 300 bin dolardan 212 milyon 200 bin dolara geriledi.