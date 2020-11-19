Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stokları açıklandı

Merkez Bankası istatistiklerine göre yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 23 milyar 400 milyon 900 milyar dolar oldu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 23 milyar 400 milyon 900 milyar dolar olurken, 13 Kasım haftasında 614 milyon 400 bin dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, net 614 milyon 400 bin dolarlık hisse senedi, 293 milyon 900 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 19 milyon 800 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

HİSSE SENEDİ STOKLARI YÜKSELDİ

Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Kasım itibarıyla 19 milyar 630 milyon 700 bin dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 23 milyar 400 milyon 900 bin dolara yükseldi.

DİBS STOKU

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 4 milyar 960 milyon 200 bin dolardan 5 milyar 803 milyon 800 bin dolara çıktı.

ŞBS STOKU

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 19 milyon 800 bin dolarlık alışla 212 milyon 200 bin dolardan 232 milyon dolara yükseldi.