Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku yükseldi

Yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Şubat haftasında net 183 milyon 200 bin dolarlık hisse senedi satarken, 140 milyon 500 bin dolarlık DİBS ve 33 milyon 800 bin Şirket Borçlanma Senetleri aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Şubat haftasında net 183 milyon 200 bin dolarlık hisse senedi satarken, 140 milyon 500 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 33 milyon 800 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

HİSSE SENEDİ STOKU ARTTI

Yurt dışında yerleşik kişilerin 29 Ocak itibarıyla 28 milyar 920 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 30 milyar 814 milyon 900 bin dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 523 milyon 200 milyon dolardan 9 milyar 961 milyon 500 bin dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 239 milyon 100 bin dolardan 272 milyon 900 bin dolara yükseldi.