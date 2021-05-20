Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayınladığı verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Mayıs haftasında 87 milyon 700 bin dolarlık hisse senedi aldı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Mayıs ile biten haftada net 87 milyon 700 bin dolarlık hisse senedi, 23 milyon 700 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2 milyon 400 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

HİSSE SENEDİ STOKU AZALDI

Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Nisan itibarıyla 22 milyar 2 milyon 300 bin dolar olan hisse senedi stoku, 7 Mayıs'ta 22 milyar 182 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleşti.

ŞİRKET BORÇLANMA SENETLERİ YÜKSELDİ

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 481 bin 600 dolardan 7 milyar 440 milyon 1 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da 267 milyon dolardan 269 milyon 500 bin dolara yükseldi.