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    Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi verileri açıklandı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.
    • AA
    • 20.05.2021 - 15:10
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 15:12
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    Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi verileri açıklandı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayınladığı verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Mayıs haftasında 87 milyon 700 bin dolarlık hisse senedi aldı.

    Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Mayıs ile biten haftada net 87 milyon 700 bin dolarlık hisse senedi, 23 milyon 700 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2 milyon 400 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

    HİSSE SENEDİ STOKU AZALDI

    Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Nisan itibarıyla 22 milyar 2 milyon 300 bin dolar olan hisse senedi stoku, 7 Mayıs'ta 22 milyar 182 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleşti.

    Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi verileri açıklandı #1

    ŞİRKET BORÇLANMA SENETLERİ YÜKSELDİ

    Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 481 bin 600 dolardan 7 milyar 440 milyon 1 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da 267 milyon dolardan 269 milyon 500 bin dolara yükseldi.

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