Yurt dışından yılbaşı tatil talebi arttı

Yılbaşı tatili nedeni ile Türkiye'yi tercih eden yabancı turistleri sayısı artmaya devam ediyor.

Dünyada yaşanan küresel ekonomik resesyon ihtimali, yüksek enflasyon ve Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşa rağmen Turkiye turizmde önemli bir ivme yakaladı.

Özellikle Antalya’da otellerin yılbaşı dolulukları yüzde 90’lar seviyesini geçti.

"Antalya’daki otellerin yılbaşı doluluklarını yüzde 90’lar seviyesinde geçirmesini bekliyoruz"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya’dan yılbaşı dönemine ilişkin talebin genel olarak iyi seyrettiğini belirterek, "Avrupa pazarından da önceki yıllara nazaran talebin daha iyi olduğunu ifade edebiliriz. Özellikle önemli turizm destinasyonlarımızdan Antalya’da kış sezonunda açık olan otellerin yılbaşı doluluklarını yüzde 90’lar seviyesinde geçirmesini bekliyoruz." dedi.





Turizm geliri 9 ayda 35 milyar doların üzerine çıktı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektöründeki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, 2022 yılının 11 ayı itibarıyla Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının 42,1 milyona ulaştığını, turizm gelirinin ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) revize rakamlarıyla 9 ayda 35 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.

"Kişi başı ortalama turizm geliri yeterli değil"

AA'nın haberine göre, ziyaretçi sayısına ilişkin rakamlara bakıldığında 2021 yılına göre yüzde 84 oranında artış kaydedilmesine karşın turizm gelirinin salgın öncesi dönem olan 2019 yılının yüzde 1,7 altında seyrettiğini ifade eden Bağlıkaya, kişi başı ortalama turizm gelirinin yeterli olmadığını söyledi.