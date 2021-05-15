Yurt içi piyasalar bayram haftasında yatay seyretti

Hafta içinde yurt içi piyasalarda Ramazan Bayramı dolayısıyla 2,5 gün işlem gerçekleştirilirken, yatırımcıların odağında sanayi üretimi ve ödemeler dengesi istatistikleri bulunuyordu.

Geçen hafta yurt içi piyasaların önemli verilerinden olan sanayi üretim endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 16,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ödemeler dengesi istatistiklerine göre Türkiye'nin cari açığı martta 3 milyar 3 milyon dolar olurken analistler, beklentilerden iyi gelen veride artan ihracat rakamlarının önemli rol oynadığını aktardı.

BORSA İSTANBUL YATAY SEYİRDE İLERLEDİ

Bu gelişmelerle BIST 100 endeksi yatay bir seyir izleyerek haftayı 1.441,33 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 puanın önemli direnç, 1.390 ve 1.360 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

DOLAR/TL'Yİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Dolar/TL ise haftalık bazda yüzde 2,6 değer kazancıyla 8,4558 seviyesine yükselirken analistler, küresel enflasyon endişeleri ve ABD'nin 10 yıllık faizindeki artışın söz konusu yükselişte etkili olduğunu bildirdi.

GELECEK HAFTANIN TAKİP EDİLECEK VERİLERİ

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi, bütçe dengesi ve cuma Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek. Borsa İstanbul'da 19 Mayıs Çarşamba günü Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle işlem gerçekleşmeyecek.