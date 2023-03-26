Yurt içi piyasalar dünyadan negatif ayrıştı! Piyasaların gündemi Küresel piyasalarda para politikalarına yönelik beklentilerde belirsizlikler hakim olurken, yurt içi piyasalar negatif ayrıştı.

AA

Yurt içinde geçen hafta BIST 100 endeksi yüzde 2,03 düşüşle 5.031,98 puandan kapanırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) hafta içinde politika faizini sabit bıraktı.

Dolar/TL 19,0701

Dolar/TL haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 19,0701'den tamamladı.

Gelecek haftanın gündemi

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksi, perşembe ekonomik güven endeksi ve cuma dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5.000 ve 4.900 seviyelerinin destek, 5.050 ve 5.200 puanın ise direnç olarak öne çıkabileceğini söyledi.

S&P'nin Türkiye için kredi notu beklenecek

Öte yandan, cuma piyasalar kapandıktan sonra kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye için kredi notu değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor.