Yurt içi piyasalar dünyadan pozitif ayrıştı

Yurt içi piyasalarda geçen hafta sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verileri takip edilirken, pay piyasaları dünya borsalarından pozitif ayrışmaya devam etti.

Küresel piyasalarda geçen hafta merkez bankalarının faiz artırımlarının devam edeceği sinyali vermesinin ardından artan resesyon endişeleri ile risk iştahı azaldı.

Gelecek hafta Türkiye ve Japonya merkez bankalarının faiz kararı ile yoğun veri gündemi takip edilecek.

Türkiye sanayi üretim endeksi bekleninin çok üzerinde açıklandı



Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 ile beklentilerin oldukça üzerinde gelirken, bu dönemde cari işlemler hesabı da 359 milyon dolar ile beklenenden az açık verdi.

Borsa İstanbul yükselmeye devam etti

Küresel çapta azalan risk iştahına karşın BIST 100 endeksi geçen hafta yükseliş eğilimini sürdürdü. Tarihi zirvesini 5.302,14 puana taşıyan endeks, haftalık bazda da yüzde 4,18 değer kazanarak 5.214,29 puandan kapandı. Endeks böylece, tarihinin en yüksek haftalık kapanışını da geliştirmiş oldu.

AA'nın haberine göre dolar/TL ise 18,57-18,72 bandında hareket ettiği haftayı yatay seyirle 18,6477'den kapattı.

Politika faizi açıklanacak

Yurt içinde gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yanı sıra tüketici güven endeksi verisi takip edilecek.

Faiz indirimi döngüsü sonlandı

Geçen ayki toplantısında politika faizini 150 baz puan azaltarak yüzde 10,5'ten 9'a çeken TCMB, faiz indirim döngüsünün sonlandırıldığı sinyalini vermişti.