Yurt içi piyasalar, enflasyon verisine odaklandı Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomi politikaları enflasyon verilerin etrafında gerçekleşiyor. Türkiye'nin temmuz ayı enflasyon verisi ise 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak.

AA

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nun tanıtımı toplantısında yaptığı konuşmada, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e yükselttiklerini, 2024 sonu tahminini yüzde 33'e güncellediklerini ve 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15'e gerileyeceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimine ilişkin gelişmeler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Enflasyon Raporu sunumunu gerçekleştiren Türkiye TCMB Başkanı Erkan'ın açıklamaları piyasalarda olumlu karşılandı.

Analistler, TCMB Başkanı olmasının ardından ilk kez basının karşısına geçen Erkan'ın merkez bankacılığı adına iletişim tarzının oldukça başarılı bulunduğunu ifade ederek, enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü güçlü revizyona karşın Türk lirası varlıklara olan risk iştahının arttığını söyledi.

Fiyat istikrarı konusunda atılacak adımlara ilişkin yol haritasının yavaş yavaş belirginleşmeye başladığı bu süreçte Erkan'ın piyasalara güven verdiğini aktaran analistler, TCMB yönetimindeki görev değişiminin de bu güveni pekiştirdiğini belirtti.

TCMB'nin seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları sürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeleri, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ihracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler, Merkez Bankası'nın kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerinin dışında tutuldu.

Ticari krediler için aylık büyüme sınırı belirlendi

Sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi.

Analistler, yaşanan hisselerin kurumsal tatışlarını, "yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisinin arttığı" şeklinde yorumladı.

Borsa İstanbul'da rekor kırıldı

Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 5,67 değer kazanarak günü 7.067,28 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.096,99 puana taşıdı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi düştü

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 392,7 baz puana düşerek 17 Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Gelecek haftanın ekonomi gündemi

Gelecek hafta salı günü imalat sanayi PMI, perşembe günü enflasyon, cuma günü TÜFE bazlı reel efektif reel döviz kuru takip edilecek.

Dolar/TL

Dolar/TL ise haftayı, bir önceki hafta kapanışının yüzde 0,2 altında 26,9173 seviyesinden tamamladı.

Enflasyonun yüzde 9,07 artması bekleniyor

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 9,07 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

2023 sonu enflasyon beklentisi

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi.