Yurt içi piyasalar enflasyona odaklandı İçinde bulunduğumuz hafta açıklanan veriler ve yatırım araçlarının performansı açısından genelde negatif bir seyir hakimdi. Piyasalarda 2 Nisan Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisi bekleniyor.

AA

Ekonomide açıklanan veriler Kahramanmaraş merkezli depremin etkisinde kaldı. Tüm alanlarda alınan tedbirler verilerin pozitife dönmesi doğrultusunda alınıyor.

BIST 100 endeksi düşüşte

Yurt içinde geçen hafta BIST 100 endeksi yüzde 4,4 düşüşle 4.812,93 puandan kapanırken, düşüş eğilimi üst üste üçüncü haftaya taşındı.

Dolar/TL arttı

Dolar/TL haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 19,1777'den tamamladı.

Kur Korumalı Mevduat faizin üst sınırı serbest bırakıldı

Hafta içinde Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan faiz üst sınırı kaldırıldı.

SPK'den halka arz kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 750 milyon liraya kadar halka arzların hepsinin borsada satış yöntemiyle, 750 milyon lira üstü talep toplama yoluyla gerçekleştirilecek arzlarda da bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yapılmasına karar verdi.

Standard & Poor's'un değerlendirmesi

Dün piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etti, kredi notu görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Pazartesi günü veri gündemi yoğun

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi günü TÜFE, ÜFE ve imalat sanayi PMI, cuma günü ise hazine nakit dengesi verileri takip edilecek.

Enflasyonun gerilemesi bekleniyor

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,86 artmasını bekliyor. Bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun ise yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyor.