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    Yurt içi piyasalar, işsizlik verilerine odaklandı

    Küresel piyasalar, yoğun haber ve veri gündeminin olduğu haftaya negatif bir başlangıç yaparken, yurt içinde bugün ödemeler dengesi ve işsizlik verileri takip edilecek.
    • AA
    • 12.04.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 09:39
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    Yurt içi piyasalar, işsizlik verilerine odaklandı

    Yurt içinde, geçen hafta artan koronavirüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirler nedeniyle negatif ayrışan BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,65, haftalık bazda ise yüzde 2,58 değer kaybederek 1.393,24 puandan kapanış yaptı.

    DOLAR/TL BUGÜN YATAY SEYİRDE

    Cuma günü yüzde 0,5 artışla 8,1820'den günü tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor.

    MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BU HAFTA YATIRIMCININ KARARINI ETKİLEYECEK

    Analistler, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, koronavirüs vakalarına ilişkin haber akışı, yoğun veri gündemi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının bu hafta yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

    Yurt içi piyasalar, işsizlik verilerine odaklandı #1

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Bugün şubat ayı cari işlemler dengesi ile işsizlik verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

    PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

    10.00 Türkiye, şubat ayı cari işlemler dengesi

    10.00 Türkiye, şubat ayı iş gücü istatistikleri

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