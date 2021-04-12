- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Yurt içi piyasalar, işsizlik verilerine odaklandı
Yurt içi piyasalar, işsizlik verilerine odaklandı
- AA
- 12.04.2021 - 09:32
- Güncelleme : 12.04.2021 - 09:39
Yurt içinde, geçen hafta artan koronavirüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirler nedeniyle negatif ayrışan BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,65, haftalık bazda ise yüzde 2,58 değer kaybederek 1.393,24 puandan kapanış yaptı.
DOLAR/TL BUGÜN YATAY SEYİRDE
Cuma günü yüzde 0,5 artışla 8,1820'den günü tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor.
MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BU HAFTA YATIRIMCININ KARARINI ETKİLEYECEK
Analistler, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, koronavirüs vakalarına ilişkin haber akışı, yoğun veri gündemi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının bu hafta yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
DESTEK VE DİRENÇ KONUMU
Bugün şubat ayı cari işlemler dengesi ile işsizlik verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:
10.00 Türkiye, şubat ayı cari işlemler dengesi
10.00 Türkiye, şubat ayı iş gücü istatistikleri