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Yurt içi piyasalar, işsizlik verilerine odaklandı

Yurt içi piyasalar, işsizlik verilerine odaklandı

Küresel piyasalar, yoğun haber ve veri gündeminin olduğu haftaya negatif bir başlangıç yaparken, yurt içinde bugün ödemeler dengesi ve işsizlik verileri takip edilecek.