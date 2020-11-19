Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor

Küresel piyasalar dalgalı bir seyir izlerken, yurt içinde bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor. Beklentide toplantıdan faiz artırımı çıkması öngörüsü hakim.

Koronavirüs aşısına ilişkin olumlu gelişmelere rağmen, vaka sayılarındaki artış ve sıkı tedbirlerin yeniden gündeme gelmesiyle piyasalarda yön arayışının devam ettiği görülüyor.

Sektör ve hisse bazlı hareketlerin arttığı pay piyasalarında, dün karışık bir seyir izlendi.

NEW YORK BORSASINDA SATICILI SEYİR

Aşı haberlerine karşın tedbirlerin ekonomilerdeki toparlanmayı olumsuz etkileyeceği beklentileri ile dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dün Dow Jones endeksi ve S&P 500 endeksi yüzde 1,16, Nasdaq endeksi de yüzde 0,82 değer kaybederken, dolar endeksi, 92,2-92,5 dar bandında dengelendi.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞTE

vrupa tarafında, bugünkü Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde borsaların, teşvik beklentilerini fiyatlayarak yükseliş eğilimini dün de koruması dikkati çekti. Artan vaka sayıları ve alınan sıkı tedbirlere karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

ASYA PAY PİYASALARI KARIŞIK SEYİRDE

Bugün Asya pay piyasalarında da karışık bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kaybetti. Altın ve petrol fiyatları ise, Asya piyasalarında şu dakikaya kadar yatay seyretti.

DOLAR/TL

Dün 7,7180'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7140 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrasında Türk lirası varlıklarına artan ilginin devam ettiğini belirterek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise AB Liderler Zirvesi, koronavirüse ilişkin haber akışı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

POLİTİKA FAİZİNİN ARTMASI BEKLENİYOR

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB bugün Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştireceği ilk PPK toplantısında politika faizini artıracağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, kası ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

18.00 ABD, ekim ayı konut satışları