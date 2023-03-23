Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor Küresel piyasalar Fed'in faiz akarı sonrası dalgalanırken Türkiye'nin gündeminde ise bugün saat 14.00'te açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı var.

AA

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı sonrası devam eden belirsizliklerle negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler TCMB ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararlarına çevrildi.

Bugün TCMB ve BoE'nin faiz kararlarının yanı sıra, ABD'de yeni konut satışları ve işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edilecek.

Fed, ülkede 3 bankanın batması ve piyasalarda beklentilerin altüst olduğu sürecin ardından dün para politikası kararlarını açıkladı.

Banka, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.

Janet Yellen'ın açıklamaları satışları körükledi

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ABD Senatosu'nda yaptığı açıklamalar da pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden oldu.

Yellen, 2024 mali yılı bütçesine ilişkin Senato'da katıldığı oturumda, tüm banka mevduatlarını sigortalama konusunda bir çalışmalarının olmadığını bildirdi.

Yellen'ın açıklamaları sonrası bölgesel bankaların hisselerinde düşüş kaydedilirken, ABD'de bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank'ın hisseleri yüzde 15'in üzerinde değer kaybetti.

New York borsası değer kaybetti

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,65, Dow Jones endeksi yüzde 1,63 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,60 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında bankacılık krizinin şimdilik yatışmasıyla pozitif seyir etkili olmayı sürdürürken, dün açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, fiyat istikrarını sağlamakta kararlı olduklarını belirtti.

Enflasyon baskılarının güçlü kalmaya devam ettiğini ifade eden Lagarde, ECB'nin veri odaklı karar almayı sürdüreceğini dile getirdi.

Borsa İstanbul yükselişle kapardı

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,92 üzerinde 5.001,06 puandan tamamladı.

Faizin sabit kalması bekleniyor

Bugün gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, bankanın politika faizini sabit tutmasını bekliyor.

Dolar/TL 19,0430

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 19,0440'tan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,0430 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.00 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, şubat ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

15.30 ABD, 4. çeyrek ödemeler dengesi

17.00 ABD, şubat ayı yeni konut satışları

18.00 Avro Bölgesi, mart ayı tüketici güven endeksi