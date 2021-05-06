Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın kararını bekliyor

Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini bildirdi.

BORSA İSTANBUL DÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Yurt içinde, dün sınırlı da olsa alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,27 değer kazanarak günü 1.420 puandan tamamladı.

Bankacılık hisselerinin yükseliş eğilimine katılamayarak yüzde 0,10 değer kaybetmesi ise dikkati çekti.

DOLAR/TL, BUGÜN BANKALARARASI PİYASANIN AÇILIŞINDA 8,3250 SEVİYESİNDE

Dün yüzde 0,14 azalışla 8,3167'den kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3250 seviyesinde işlem görüyor.

BEKLENTİ FAİZİN SABİT BIRAKILACAĞI YÖNÜNDE

TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yani politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

POLİTİKA FAİZİ: 19

Nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19'da sabit bırakılmıştı.