Yurt içi piyasalar, sanayi üretimi verisini bekliyor

Küresel piyasalar, dünyanın önde gelen merkez bankalarının para politikası kararlarını açıklayacağı bu haftaya pozitif başladı.

Bu hafta Fed'in yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB), Japonya Merkez Bankası (BoJ), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararlarının yatırımcıların odağında.

Geçen hafta koronavirüs salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin gelişmeler yatırımcı risk algısını şekillendiren temel faktör oldu. Kullanımdaki aşıların Omicron varyantında da etkili olduğu açıklamaları özellikle haftanın sonuna doğru varlık fiyatları üzerindeki baskının azalmasını sağlasa da Avrupa başta olmak üzere yeni varyantın yayılım hızı, konuya ilişkin endişelerin gündemde kalmasına neden oluyor.

FED’İN FAİZ AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Analistler, son zamanlarda şahinleşen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta çarşamba günü kararlarını açıklayacağı toplantısı öncesinde enflasyondaki yükseliş eğiliminin, bankanın varlık alımlarının azaltılmasını daha da hızlandıracağı beklentilerini desteklediğini söyledi.

NEW YORK BORSASI KARIŞIK SEYİR İZLEDİ

Bu gelişmelerle geçen hafta New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken haftalık bazda S&P 500 endeksi yüzde 3,82 artışla rekor seviyeden kapandı, Nasdaq endeksi yüzde 3,61 ve Dow Jones endeksi yüzde 4,02 değer kazandı.

AVRUPA ENFLASYONLA MÜCADELE EDİYOR

Avrupa tarafında, enerji fiyatları öncülüğünde artan enflasyon ve Omicron varyantına ilişkin endişelerle cuma günü düşüş yaşanan pay piyasalarında, haftalık bazda ise alıcılı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,99, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,38, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,34 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3 yükseldi. Avro/dolar paritesi üst üste ikinci haftasında da yatay bir seyir izlemesinin ardından bugün yüzde 0,2'lik düşüşle 1,13'ün hemen altında işlem görüyor. Avrupa endeks vadeli kontratlarında pozitif bir seyir izleniyor.

BORSA İSTANBUL KAPANIŞ REKORU KIRDI

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen hafta yüzde 6,55 artarak kapanış rekorunu 2.035,48 puana taşıdı. Endeks böylece, üst üste 9'uncu haftayı da yükselişle kapatmış oldu. Geçen hafta 13,96 seviyesini görmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) doğrudan döviz satım müdahalesi ile haftayı 13,8798'den tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,8420 seviyesinde işlem görüyor.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise ekim ayı ödemeler dengesi ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.070 puanın direnç, 1.970 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

CARİ İŞLEMLER HESABININ EKİMDE 2 MİLYAR 320 MİLYON DOLAR FAZLA VERMESİNİ BEKLİYOR

Ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 2 milyar 320 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,26 artacağını öngörüyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, ekim ayı ödemeler dengesi

10.00 Türkiye, ekim ayı sanayi üretimi