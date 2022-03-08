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    Yurt içi piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşı takip ediliyor

    Küresel piyasalar Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle negatif seyir izlerken, yurt içinde de Borsa İstanbul pozitif ayrışmasına rağmen gelecek haberlere odaklanmış durumda.
    • AA
    • 08.03.2022 - 09:19
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    Yurt içi piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşı takip ediliyor

    Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da güne düşüşle başlayan ve dalgalı bir seyir izlenen BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı ve günü yüzde 0,33 artışla 1.997,33 puandan tamamladı.

    DOLAR/TL 14,3741

    Dolar/TL ise dün yüzde 1,1 değer kazancıyla 14,3741'den günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,4050 seviyelerinden işlem görüyor.

    SAVAŞ YATIRIMCININ FİYATLAMASINDA AKTİF

    Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmelerin yatırımcı fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, emtia fiyatlarının seyrinin de enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerin yönetimi açısından yakından takip edildiğini söyledi.

    Ekonomik Koordinasyon Kurulu

    EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI BEKLENECEK

    Bugün yurt içinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de dış ticaret dengesinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 ve 1.890 seviyelerinin destek, 2.040 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.


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