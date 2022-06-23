Yurt içi piyasaların dikkati Merkez Bankası'nın faiz kararında

Dünya borsaları, enflasyon ve resesyon riskleri arasında bocalamaya devam ederken açıklamalar ve verilere dayalı bir seyir izliyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası karışık bir seyir izlendi.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yanı sıra Fed ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de takip edileceğini belirterek, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ödemeler dengesinin öne çıktığını kaydetti.

Powell, gelecek aylarda enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arayacaklarını belirterek, devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngördüklerini ifade etti.

Fed, enflasyonu düşürmeye kararlı

AA'nın haberine göre, fiyat istikrarını yeniden sağlamak için gereken kararlılığa sahip olduklarını vurgulayan Powell, herkese fayda sağlayan güçlü bir iş gücü piyasası koşullarının sürdürülebilirliği için enflasyonun düşürülmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Powell, yükselen enflasyona karşı 100 baz puanlık faiz artışının masada olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine ise "Hiçbir amaç için masadan bir şeyi kaldırmayacağım." yanıtını verdi.

Fed'in politika faizini 75 baz puan artıracağı bekleniyor

Tahvil piyasalarında Powell'ın açıklamaları sonrası tahvil faizleri gerilerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan azalışla yüzde 3,15'e indi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise gelecek toplantıda Fed'in politika faizini 75 baz puan artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında da 75 baz puanlık artış ihtimali yüzde 36 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa'da enerji maliyetleri yükseliyor

Para piyasalarında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yıl sonuna kadar 150 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başlarken, bölgede artan enerji maliyetleri söz konusu yükselişte etkili oluyor.

Dün, Avrupa borsaları negatif bir seyir izlerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,11, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,88, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,81 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de düşüşle başladı.

Dolar/TL 17,3510

Dolar/TL dün yatay bir seyirle 17,3420'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,3510 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün TCMB'nin faiz kararının yanı sıra Fed ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de takip edileceğini belirterek, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ödemeler dengesinin öne çıktığını kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: