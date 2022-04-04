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    Yurt içi piyasaların gözü enflasyon verilerinde

    Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon kaygılarıyla yeni haftanın karışık bir seyirle başladığı görüldü.
    • AA
    • 04.04.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 10:00
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    Yurt içi piyasaların gözü enflasyon verilerinde

    Bugün yurt içi piyasaların odağında mart ayı enflasyon verileri bulunuyor.

    Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin geçen hafta tarafların restleşme ile uzlaşma arasında gidip gelen açıklamaları, jeopolitik risklere yönelik belirsizliklerin gündemde kalmasına neden oldu.

    ASYA PİYASALARINDA KORONAVİRÜS ETKİSİ SÜRÜYOR

    Asya'da, koronavirüs vaka sayılarındaki artış endişe kaynağı olmayı sürdürürken, Çin borsasında ise tatil dolayısıyla iki gün boyunca işlem yapılmayacak. Yeni haftanın Asya genelinde pozitif başlaması dikkati çekerken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2,3 yükseldi.

    Yurt içi piyasaların gözü enflasyon verilerinde #1

    BORSA İSTANBUL'DA REKOR ÜZERİNE REKOR KIRILDI

    Yurt içinde, cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,82 artarak 2.251,68 puan ile tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Dolar/TL geçen hafta yüzde 1'in üzerinde düşüşle 14,6851'den kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor.

    BORSA İSTANBUL'UN DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

    ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELİŞ YÖNÜNDE

    AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,34 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,34) göre bir önceki ay yüzde 54,44 olan yıllık enflasyonun yüzde 60,95'e yükseleceği hesaplanıyor.

    Yurt içi piyasaların gözü enflasyon verilerinde #2

    PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

    09.00 Almanya, şubat ayı dış ticaret dengesi

    10.00 Türkiye, mart ayı TÜFE

    14.30 Türkiye, ocak ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

    17.00 ABD, şubat ayı fabrika ve dayanıklı mal siparişleri


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