Yurt içi piyasaların gözü yılın ilk enflasyon raporunda

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın martta faiz artırımı sinyali vermesinin ardından negatif bir seyir izleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bırakırken, enflasyonun yüzde 2 seviyesinin oldukça üzerinde seyretmesi nedeniyle politika faizinin ise yakın zamanda artırılacağını bildirdi.

Küresel piyasalarda, negatif bir seyir izlenirken, gözler bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısına, yurt dışında ise ABD'nin büyüme verisine çevrildi.

FED FAİZİ SABİT BIRAKTI

Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bırakırken, enflasyonun yüzde 2 seviyesinin oldukça üzerinde seyretmesi nedeniyle politika faizinin ise yakın zamanda artırılacağını bildirdi.

FED MARTTA FAİZ ARTIRACAK

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, iş gücü piyasasını tehdit etmeden faiz oranlarını artırmak için epeyce alan olduğunu söyledi. Bankanın mart ayındaki toplantısında faiz oranlarını artırma niyetinde olduğunu ve bu dönemde varlık alımlarının sonlandırılacağını aktaran Powell, faiz artırımlarının büyüklüğü konusunun ise görüşülmediğini vurguladı.

Powell, piyasaların merakla beklediği bir diğer konu olan bilanço küçültülmesine ilişkin ise "Bilanço azaltımı, faiz artışının ardından gelecek. Bilançonun küçültülmesine ilişkin zamanlama, hız ve diğer ayrıntılar konusunda ise karar alınmadı. Bunu gelecek toplantılarda görüşeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

BRENT PETROL 87,9 DOLAR

Arz sıkıntısı ve artan jeopolitik gerilimin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı dün 89,3 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi görürken, bugün 87,9 dolar seviyelerinde hareket ediyor.

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilimin de varlık fiyatları için risk oluşturmaya devam ettiğini belirten analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Enflasyon Raporu Bilgilendirme toplantısı ve son Para Politikası Kurulu toplantı tutanaklarının, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamalarının izleneceğini bildirdi.

ENFLASYON RAPORU BEKLENTİSİ

TCMB'nin daha önce açıkladığı 2022 sonu için mevcut enflasyon tahmini yüzde 11,8 ile piyasa beklentilerinden çok uzak. Reuters'ın geçen ayki anketinde yıl sonu beklentisi yüzde 27 seviyesinde bulunurken TCMB'nin piyasa katılımcı anketinde, bu beklenti yüzde 29,75 seviyesinde.

Rapordan daha çok enflasyonu düşürmek için belirgin bir adım atıp atmayacağına yönelik mesajlar ile TL'nin önceliklendirilmesine yönelik söylemleri takip edilecek.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.30 TCMB, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı

14.00 Türkiye, TCMB toplantı tutanakları

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, aralık ayı dayanıklı tüketim malı siparişleri

16.30 ABD, 4. çeyrek büyüme ve kişisel tüketim harcamaları

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

18.00 ABD, aralık ayı bekleyen konut satışları