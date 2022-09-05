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    Yurt içi üretici fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 2,41 arttı

    TÜİK verilerine göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 143,75, aylık yüzde 2,41 artış gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 10:53
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    Yurt içi üretici fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 2,41 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ait yurt içi üretici fiyat endeksini (Yİ-ÜFE) açıkladı.

    Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,41, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 74,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 143,75 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 105,39 artış gösterdi.

    Yİ-ÜFE temmuz ayında yıllık yüzde 144,61, aylık ise yüzde 5,17 artmıştı.

    Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 125,43 arttı

    Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 153,28, imalatta yüzde 125,43, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 348,39 ve su temininde yüzde 90,01 artış olarak gerçekleşti.

    Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 127,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 99,54, dayanıksız tüketim malında yüzde 124,14, enerjide yüzde 303,48 ve sermaye malında yüzde 96,53 artış olarak gerçekleşti.

    Yurt içi üretici fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 2,41 arttı #1

    Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 2,94 yükseldi

    Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4,10 artış, imalatta yüzde 2,94 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,07 azalış ve su temininde yüzde 4,03 artış olarak gerçekleşti.

    Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 3,20 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,55 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,69 artış, enerjide yüzde 1,71 azalış ve sermaye malında yüzde 3,03 artış olarak gerçekleşti.

    Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 233,94 artış yaşandı

    Yıllık en düşük artış; yüzde 56,10 ile giyim eşyası, yüzde 70,64 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 78,65 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 348,39, ham petrol ve doğalgaz yüzde 239,24, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 233,94 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

    Yurt içi üretici fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 2,41 arttı #2

    Aylık Yİ-ÜFE'ye göre tütün ürünleri yüzde 14,74 arttı

    Aylık en yüksek azalış; yüzde 6,12 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 5,78 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,54 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 14,74, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 9,31, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 6,92 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


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