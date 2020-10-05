Yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 14,33, aylık yüzde 2,65 yükseldi

Yİ-ÜFE eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,65, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,33 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7,71 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül 2020 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE) yayınladı.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 15,52 arttı. Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 2,83 arttı. Aylık azalış yüzde1,66 ile kok ve rafine petrol ürünleri endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Eylül 2020

SANAYİNİN DÖRT SEKTÖRÜNDEKİ YILLIK DEĞİŞİMLERDE ARTIŞLAR GÖRÜLDÜ

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 16,87, imalatta yüzde 15,52 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,62 azalış ve su temininde yüzde 13,25 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 17,91, dayanıklı tüketim malında yüzde 19,72, dayanıksız tüketim malında yüzde 12,74, sermaye malında yüzde 21,09 artış; enerjide yüzde 4,23 azalış olarak gerçekleşti.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE2,83 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 2,29, imalatta yüzde 2,83, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,19 ve su temininde yüzde 1,96 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 3,63, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,63, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,75, sermaye malında yüzde 2,90 artış; enerjide yüzde 0,01 azadı.

YILLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE13,73 İLE TÜTÜN ÜRÜNLERİ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yıllık en fazla azalış; yüzde 13,73 ile tütün ürünleri, yüzde 12,77 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,62 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 46,21, diğer mamul eşyalar yüzde 32,35, ana metaller yüzde 25,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

AYLIK AZALIŞ YÜZDE 1,66 İLE KOK VE RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİ ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ

Aylık azalış; yüzde 1,66 ile kok ve rafine petrol ürünleri alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 5,74, ham petrol ve doğalgaz yüzde 5,69, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 4,49 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.