Yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 54,62 arttı

Kasım 2021 tarihli Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, yıllık yüzde 54,62, aylık yüzde 9,99 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Kasım ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni (Yİ-ÜFE) yayınladı.

Açıklanan Yİ-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 9,99 bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 51,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,62 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,94 artış gösterdi.

İMALAT SANAYI YILLIK YÜZDE 53,24 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 44,53, imalatta yüzde 53,24, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 72,42, su temininde yüzde 33,08 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 63,12, dayanıklı tüketim malında yüzde 32,17, dayanıksız tüketim malında yüzde 34,33, enerjide yüzde 90,34, sermaye malında yüzde 33,30 artış olarak gerçekleşti.

İMALAT AYLIK YÜZDE 9,55 YÜKSELDİ

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 11,64, imalatta yüzde 9,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 14,33, su temininde yüzde 1 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 11,55, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,15, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,43, enerjide yüzde 13,33, sermaye malında yüzde 7,91 artış olarak gerçekleşti.

YILLIK 20 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 9 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış; yüzde 12,60 ile giyim eşyası, yüzde 19,66 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 22,23 ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 145,94, ham petrol ve doğalgaz yüzde 116,51, ana metaller yüzde 97,13 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

AYLIK 19 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 10 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞTİ

Tütün ürünleri, aylık değişim göstermeyen tek alt sektör oldu. Aylık en düşük artış; yüzde 0,23 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 1 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılması, yüzde 2,14 ile içecekler alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğalgaz yüzde 20,67, kömür ve linyit yüzde 16,72, tekstil ürünleri yüzde14,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.