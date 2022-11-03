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    Yurt içi üretici fiyatları artışı yıllık yüzde 157,69 oldu

    Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 157,69, aylık yüzde 7,83 arttı.
    • 03.11.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 11:03
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    Yurt içi üretici fiyatları artışı yıllık yüzde 157,69 oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE, bir önceki aya göre yüzde 7,83, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış gösterdi.

    Uzmanlar üretici fiyat artışına dikkat çekti

    Uzmanlar, açıklanan yurt içi fiyat endeksi ile ilgili olarak sanayi üretici enflasyonun dikkate alınmasını talep ediyor. Bu maliyet artışlarının üretimi daraltması ve TÜFE'ye yansımasının söz konusu olacağını hatırlatıyor.

    Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 122,97 arttı. Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 3,19 arttı. Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 23 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 27 alt sektör daha düşük, 2 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

    Yurt içi üretici fiyatları artışı yıllık yüzde 157,69 oldu #1

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