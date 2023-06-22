Yurt içinde de dışında da gözler merkez bankalarında Türkiye'de Merkez Bankası'nın saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı beklenirken, aynı zamanda İngiltere olmak üzere farklı ülkelerin de merkez bankası faiz kararları bekleniyor.

AA Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamalarıyla negatif bir seyir izleniyor. Bugün gözler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi. ABD'de ekonomik aktivitenin sıcak kalmaya devam etmesi para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırmayı sürdürüyor. Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı, Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Fed'in yüzde 71 ihtimalle 25 baz puan artırması bekleniyor Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 71 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülürken, sene sonuna kadar bankanın politika faizini yüzde 5,50-5,75 seviyesine çıkarabileceği ihtimali de güçlendi. Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında da oynaklığı artırırken, özellikle kısa ve orta dönem tahvil faizleri yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yükseldi Azalan resesyon kaygılarıyla dün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 değer kazanarak 77 dolara çıktı. Öte yandan, dün Barclays'in not indirimi sonrası Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 5,5 düşerken, ABD Federal Ticaret Komisyonunun dava açmasının ardından Amazon hisseleri de yüzde 1'e yakın geriledi. İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor Avrupa'da İtalya hariç satış ağırlıklı seyir dün üçüncü iş gününe taşınırken, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunuyor. Dün İngiltere'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta yüzde 8,7 ile değişiklik göstermezken, çekirdek enflasyon yüzde 7,1'e çıktı. 50 baz puanlık faiz artışı bekleniyor Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın bugün 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali de yüzde 36 seviyesine çıktı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin de "şahin" tonlarını koruması risk algısını güçlendirmeye devam ederken, Isabel Schnabel, Avro Bölgesi'nde kar ve ücret artışlarının enflasyonda düşüşü sınırladığını söyledi. Borsa İstanbul'da değer kaybı Yurt içinde dün satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 1,23 altında 5.186,83 puandan tamamladı. TCMB faiz beklentisi: Yüzde 19,25 Bugün gözler yurt içinde TCMB'nin para politikası kararlarına çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler bankanın politika faizini 1.075 baz puan artırarak yüzde 19,25'e çıkaracağını tahmin ediyor. Kararın varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor Analistler, faiz kararıyla birlikte politika metninin yakından takip edileceğini kaydederek, metinden alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti. Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: 14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı 14.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı 15.30 ABD, nisan ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi 15.30 ABD, 1. çeyrek cari işlemler dengesi 17.00 ABD, mayıs ayı 2. el konut satışları ve öncü endeks 17.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması 17.00 Euro Bölgesi, haziran ayı tüketici güven endeksi