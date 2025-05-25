Yurt içinde gözler büyüme verilerinde

AA

Piyasalar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı büyüme verilerine odaklandı.

Yurt içinde geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken BIST 100 endeksi yüzde 3,23 düşüşle 9.356,04 puandan kapanırken, yeni haftada açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Perşembe günü düzenlenen "Finansal Okuryazarlık Günü" etkinliğinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız programla 2025'te de enflasyon düşmeye devam edecek, biz buna inanıyoruz. Çünkü bizim en büyük önceliğimiz hayat pahalılığıyla mücadele." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da yılın 2. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında, bir önceki rapor dönemiyle aynı şekilde, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

MERKEZ BANKASI'NIN ADIMLARI

Bu açıklamalara ek olarak TCMB makro finansal istikrarı destekleyici adımlar attı. Buna göre TCMB, Türk Lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranının vadeye göre farklılaştırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 18’e, 3 aya kadar vadede yüzde 14’e yükseltildiğini duyurdu.

Dolar/TL haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 38,8870'ten tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde çarşamba ekonomik güven endeksi, perşembe dış ticaret dengesi, cuma büyüme ve TCMB Finansal İstikrar Raporu verileri takip edilecek.