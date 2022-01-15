Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi

Yurt içinde borsa yükselişini sürdürdü. Perşembe günü gerçekleşecek Merkez Bankası PPK kurulunun toplantısı bekleniyor.

Bu hafta yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, Kasım 2021'de ödemeler dengesi 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu. Sanayi üretimi ise yıllık bazda yüzde 11,4 artarak, ekonomistlerin beklentisi olan yüzde 8,38'in üzerinde gerçekleşti.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ulaştırma ve sanayi hisseleri öncülüğünde yükseliş eğilimini üst üste onuncu güne taşırken, gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

EKONOMİSTLER FAİZ DEĞİŞİKLİĞİ BEKLEMİYOR

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyor.

Bu hafta açıklanan makroekonomik verilere göre, Kasım 2021'de ödemeler dengesi 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu. Sanayi üretimi ise yıllık bazda yüzde 11,4 artarak, ekonomistlerin beklentisi olan yüzde 8,38'in üzerinde gerçekleşti.

YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ 29,75 OLDU

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,75 oldu.

DOLAR /TL 13,5348

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,95 artışla 2.072,93 puandan tamamlarken, Dolar/TL yüzde 1,7 gerileyerek haftayı 13,5348'den kapattı.

DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 2.150 ve 2.250 puanın direnç, 2.000 ve 1.970 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Gelecek hafta yurt içinde, pazartesi bütçe dengesi, salı konut fiyat endeksi ve cuma Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek.