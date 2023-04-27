Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı

ABD'de yaşanan bankacılık krizinin yankıları sürmeye devam ediyor.
Ülkede bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic'in hisse fiyatındaki düşüş devam ediyor. Hafta başından bu yana hisse fiyatındaki değer kaybı yüzde 60'ı aştı.
Öte yandan, bugün ABD'de makroekonomik veri takvimi de yatırımcıların odağına yerleşirken, ülkede açıklanacak ilk çeyrek büyüme verileri ile Fed'in enflasyon ölçütlerinden çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.
ABD Temsilciler Meclisi, borç limitinin artırılmasına dair yasa tasarısını onayladı
Söz konusu gelişmelerle birlikte dün ABD Temsilciler Meclisi, ülkede 31,4 trilyon dolarlık borç limitinin artırılması ve kamu harcamalarında kesintiler yapılmasını öngören Cumhuriyetçilerin sunduğu yasa tasarısını onayladı.
Emtia fiyatları, dalgalı seyretti
Emtia fiyatları, söz konusu gelişmelere paralel dün dalgalı bir seyir izlerken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,5 düşüşle 77,8 dolara geriledi. Altının ons fiyatı ise yeni günde yüzde 0,5 artışla 2.000 dolara çıktı.
Dün New York borsası değer kaybetti
Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,68 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,47 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.
Avrupa borsaları karışık seyir izledi
Avrupa borsaları dün satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin dünyada artan resesyon riskine karşın faiz artırmaya devam edeceklerine yönelik açıklamaları risk algısını destekliyor.
BIST 100 endeksi değer kaybetti
Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 2,20 altında 4.783,5 puandan tamamladı.
Politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılacağı bekleniyor
Bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de ilk çeyrek GSYH, kişisel harcamalar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtiyor
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler
10.00 Türkiye, nisan ayı ekonomik güven endeksi
12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı tüketici güven endeksi
14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
15.30 ABD, 1. çeyrek büyüme, çekirdek PCE
17.00 ABD, mart ayı bekleyen konut satışları