Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı Küresel piyasalarda ABD bankacılık sektörüne ilişkin riskler arttı. Yurt içinde ise bugün gözler yurt içinde seçimlerden önceki son TCMB para politikası kararına çevrildi.

AA

ABD'de yaşanan bankacılık krizinin yankıları sürmeye devam ediyor.

Ülkede bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic'in hisse fiyatındaki düşüş devam ediyor. Hafta başından bu yana hisse fiyatındaki değer kaybı yüzde 60'ı aştı.

Öte yandan, bugün ABD'de makroekonomik veri takvimi de yatırımcıların odağına yerleşirken, ülkede açıklanacak ilk çeyrek büyüme verileri ile Fed'in enflasyon ölçütlerinden çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

ABD Temsilciler Meclisi, borç limitinin artırılmasına dair yasa tasarısını onayladı

Söz konusu gelişmelerle birlikte dün ABD Temsilciler Meclisi, ülkede 31,4 trilyon dolarlık borç limitinin artırılması ve kamu harcamalarında kesintiler yapılmasını öngören Cumhuriyetçilerin sunduğu yasa tasarısını onayladı.

Emtia fiyatları, dalgalı seyretti

Emtia fiyatları, söz konusu gelişmelere paralel dün dalgalı bir seyir izlerken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,5 düşüşle 77,8 dolara geriledi. Altının ons fiyatı ise yeni günde yüzde 0,5 artışla 2.000 dolara çıktı.

Dün New York borsası değer kaybetti

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,68 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,47 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.

Avrupa borsaları karışık seyir izledi

Avrupa borsaları dün satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin dünyada artan resesyon riskine karşın faiz artırmaya devam edeceklerine yönelik açıklamaları risk algısını destekliyor.

BIST 100 endeksi değer kaybetti

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 2,20 altında 4.783,5 puandan tamamladı.

Politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılacağı bekleniyor

Bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de ilk çeyrek GSYH, kişisel harcamalar ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtiyor

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, nisan ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı tüketici güven endeksi

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, 1. çeyrek büyüme, çekirdek PCE

17.00 ABD, mart ayı bekleyen konut satışları