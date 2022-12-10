Yurt içinde gözler ödemeler dengesi ve sanayi üretiminde

Yurt içinde veri gündemi çok yoğun. Aralık ayının getirdiği hesaplamalarının yanı sıra açıklanacak veriler de önemizdeki haftaya damgasını vuracak cinsten.

Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dalgalı bir seyir seyretse de haftalık kapanış rekoru kırmayı başardı.

Hafta içinde 4.711 puana kadar gerileyen endeks, haftanın son iki işlem günündeki toparlanmayla haftayı yüzde 0,85 artışla 5.005,30 puandan tamamladı.

Ekonomistler sanayi üretiminin yüzde 0,3 azalacağı görüşünde

Gelecek hafta gözler pazartesi günü ödemeler dengesi ve salı sanayi üretimi verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, ekimde cari işlemler hesabının 1 milyar 869 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalmasını bekliyor.





Dolar/TL 18,6434

Dolar/TL haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 0,06 üzerinde 18,6434'ten tamamladı.

Gelecek haftanın gündemi

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi işsizlik, perşembe konut satışları ve bütçe dengesi ile cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ile konut fiyat endeksi takip edilecek.