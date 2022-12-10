Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.754
-0.17%
BTXN Coin
5.00
-1.38%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Yurt içinde gözler ödemeler dengesi ve sanayi üretiminde

    Yurt içinde veri gündemi çok yoğun. Aralık ayının getirdiği hesaplamalarının yanı sıra açıklanacak veriler de önemizdeki haftaya damgasını vuracak cinsten.
    • 10.12.2022 - 13:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yurt içinde gözler ödemeler dengesi ve sanayi üretiminde

    Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dalgalı bir seyir seyretse de haftalık kapanış rekoru kırmayı başardı.

    Hafta içinde 4.711 puana kadar gerileyen endeks, haftanın son iki işlem günündeki toparlanmayla haftayı yüzde 0,85 artışla 5.005,30 puandan tamamladı.

    Ekonomistler sanayi üretiminin yüzde 0,3 azalacağı görüşünde

    Gelecek hafta gözler pazartesi günü ödemeler dengesi ve salı sanayi üretimi verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, ekimde cari işlemler hesabının 1 milyar 869 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalmasını bekliyor.

    Yurt içinde gözler ödemeler dengesi ve sanayi üretiminde #1

    Dolar/TL 18,6434

    Dolar/TL haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 0,06 üzerinde 18,6434'ten tamamladı.

    Gelecek haftanın gündemi

    Gelecek hafta yurt içinde pazartesi işsizlik, perşembe konut satışları ve bütçe dengesi ile cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ile konut fiyat endeksi takip edilecek.


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Hulusi Akar: Türk ve Kürt kardeştir, aksini söyleyen kalleştir
    Gündem

    Hulusi Akar: Türk ve Kürt kardeştir, aksini söyleyen kalleştir

    Benzine indirim geliyor
    Gündem

    Benzine indirim geliyor

    Görüş Bildir