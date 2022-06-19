Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

Küresel piyasalarda dikkatler Fed Başkanı Powell'in adımlarına yoğunlaşmışken, yurt içinde de perşembe günü gerçekleşecek Merkez Bankası'nın faiz adımına odaklanıldı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 75 baz puanla son 28 yılın en güçlü faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından satış ağırlıklı bir seyir izliyor.

AA'nın haberine göre gelecek hafta gözler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile yoğun veri gündemine çevrilecek.

Avrupa'da ECB, tahvil faizlerine müdahale etmeye hazırlanıyor

Avrupa borsaları, bu hafta satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Avrupa Merkez Bankası (ECB), çarşamba günü acil olarak toplanarak yükselen tahvil faizlerine ilişkin önemli adımlar atacağını duyurdu.

ECB'den yapılan açıklamada, hızla yükselen tahvil faizlerinin bölge ekonomisinin kırılganlıklarını artırdığı, artan enflasyona karşı da Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirilmesinde esneklik uygulanacağı belirtildi.

Yurt içinde gözler TCMB'nin kararında

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel pay piyasalarına paralel gerilerken, gelecek hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü açıklanacak faiz kararına çevrildi.

Faizin 14'te sabit bırakılması bekleniyor

AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Borsa İstanbul kapanışta değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,38 azalışla 2.533,33 puandan tamamlarken, dolar/TL yüzde 1,21 değer kazanarak 17,3265'e çıktı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 2.550 puanın direnç, 2.480 puanın destek olarak takip edileceğini kaydetti.

Gelecek hafta güven endeksi açıklanacak

Gelecek hafta yurt içinde ayrıca, çarşamba günü tüketici güven endeksi ile cuma günü reel kesim güven endeksi, kapasite kullanımı ve sektörel güven endeksleri takip edilecek.