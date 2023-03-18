Yurt içinde gözler TCMB'nin politika faiz kararına çevrildi Önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu kararları açıklanacak.

Gelecek hafta gözler perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Faiz beklentisi yüzde 8,50

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne sonuçlarına göre, TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 8,50 olarak belirlendi.

Anketin sonuçlarına göre, 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 12,83 düzeyinde oluştu.

BIST 100 endeksi yüzde 4,61 düştü

Yurt içinde geçen hafta BIST 100 endeksi yüzde 4,61 düşüşle 5.136,44 puandan kapandı.

Cari açık arttı

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ocakta 9 milyar 849 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 602 milyon dolar fazla oluştu.

Dolar, TL karşısında yüzde 0,3 değerlendi

Dolar/TL ise haftayı bir önceki haftalık kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 19,0186'dan tamamladı.

Fitch Ratings, Türkiye'nin notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" ve not görünümünü "negatif" olarak teyit etti.

OECD, Türkiye'nin büyümesini 2023 için yüzde 3'ten yüzde 2,8'e çekti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) küresel ekonominin büyümesini düşürdüğü raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin ise 2023 için yüzde 3'ten yüzde 2,8'e çekildiği, 2024 için ise yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e çıkarıldığı bildirildi.

Tüketici güven endeksi açıklanacak

Gelecek hafta yurt içinde perşembe günü ayrıca tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.