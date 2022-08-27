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    Yurt için piyasalarda büyüme verisi bekleniyor

    Gelecek hafta yurt içinde pazartesi dış ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi ile çarşamba günü büyüme verisiyle perşembe imalat sanayi PMI verisi takip edilecek.
    • 27.08.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 12:12
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    Yurt için piyasalarda büyüme verisi bekleniyor

    Hafta boyunca ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jakcson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma beklenmişti.

    Konuşmanın etkisi New York borsasındaki endekslere olumsuz yansıdı.

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylüldeki toplantıda faiz artışının ne kadar olması gerektiği tartışılıyor.

    Yurt içinde gözler büyüme verisine çevrildi

    Yurt içinde bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor üzerine rekor kırarken, gelecek hafta gözler çarşamba günü açıklanacak ikinici çeyrek GSYH verisine çevrildi.

    Anketten ikinci çeyrekte yüzde 7,3 büyüme çıktı

    AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin 2022 yılının 2. çeyreğinde yüzde 7,3 artmasını öngörüyor.

    Yurt için piyasalarda büyüme verisi bekleniyor #1

    Borsa İstanbul'dan haftalık kapanış rekoru

    Bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 4,17 artışla 3.146,10 puana yükselerek haftalık kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 3.188,07'ye çıkardı.

    A'nnı haberine göre, analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 3.190 ve 3.250 seviyelerinin direnç, 3.100 ve 3.050 puanın destek olarak takip edileceğini kaydetti.

    Borsa İstanbul salı günü 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kapalı olacak


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