Yurt içinde yoğun veri gündemi takip edilecek

küresel piyasalar Fed'in kararlarına yoğunlaşmışken, yurt içinde de önümüzdeki hafta yoğun bir veri gündemi yaşanacak.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ulaştırma ve sanayi hisseleri öncülüğünde 5 gün üst üste yükselirken, gelecek hafta salı ödemeler dengesi ve perşembe sanayi üretimi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

ÖDEMELER DENGESİNDEN 2 MİLYAR 230 MİLYON DOLAR AÇIK BEKLENİYOR

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ödemeler dengesinin kasımda 2 milyar 230 milyon dolar açık vermesini beklerken, arındırılmış sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 8,38 artacağını tahmin ediyor.

BORSA İSTANBUL KAPANIŞINI YÜKSELEREK TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 9,46 artışla 2.033,32 puandan tamamlarken, Dolar/TL de yüzde 3,22 yükselerek haftayı 13,8350'den kapattı.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 2.040 ve 2.100 puanın direnç, 2.000 ve 1.970 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İŞSİZLİK, KONUT SATIŞLARI AÇIKLANACAK VERİLER ARASINDA

Gelecek hafta yurt içinde, pazartesi işsizlik ve cuma konut satışları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi verileri takip edilecek.