Yusufeli Barajı'ndaki su seviyesi 119,06 metreye ulaştı Artvin'in Yusufeli ilçesinde yükselen barajda su yükselmeye devam ediyor. Barajın devreye girmesiyle birlikte ekonomiye büyük katkılar yapması hesaplanıyor.

AA

Yusufeli Barajı ve HES'in inşası süreci ve su tutulacak bölgede kalanların taşınması kamuoyunun gündemindeydi. Şimdi de barajdaki su yüksekliği yakından takip ediliyor.

Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde su tutmaya devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisi üretimi sağlayacak.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yusufeli Barajı'ndaki su tutma işleminin kontrollü devam ettiği belirtildi.

Su yüksekliği 119,06 metre oldu

Barajda, 24 Nisan itibarıyla su seviyesinin 622,56 kotunda, su yüksekliğinin 119,06 metre, depolanan su miktarının ise 328,03 milyon metreküpe ulaştığı aktarılan açıklamada, temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı konumundaki Yusufeli Barajı ve HES'in yıllık enerji üretim kapasitesinin 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olduğu kaydedildi.

Antalya büyüklüğündeki bir ilin nüfusuna yetecek enerji ihtiyacı karşılanacak

Bu üretim miktarı ile Antalya büyüklüğündeki bir ilin nüfusuna denk gelen 2,5 milyon kişinin yıllık elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak mümkün.

5 milyar TL katkı

Tesis, üreteceği elektrik enerjisi ile milli ekonomiye yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak.