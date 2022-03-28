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    YUVAM hesabı internet sitesi hayata geçti

    Merkez Bankası yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik açtığı hesabın işlemleri ile ilgili dijital haber alma platformunu hayata geçirdi.
    • AA
    • 28.03.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 12:08
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    YUVAM hesabı internet sitesi hayata geçti

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında yerleşik kişilerin tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmelerini teşvik etmek amacıyla devreye alınan YUVAM hesaplarına ilişkin bilgilendirme sitesini kullanıma açtı.

    Merkez Bankası, yurt dışında yerleşik kişilerin tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmelerini teşvik etmek amacıyla devreye alınan YUVAM hesaplarına ilişkin bilgilendirme sitesini kullanıma açtı.

    YUVAM HESAPLARININ DETAYLARI SİTEDE

    Artık hesap hakkında bilgi sahipi olmak isteyenler "yuvam.tcmb.gov.tr" üzerinden uygulamaya ilişkin bilgilendirme videoları, kitapçık ve mevzuat bilgilerine erişilebiliyor.

    Sitede ayrıca, getiri hesaplayıcının yanı sıra kullanıcıların sıkça ilettiği soruların yanıtlarına da ulaşılabiliyor.

    YUVAM hesabı internet sitesi hayata geçti #1

    YUVAM HESABI NEDİR

    YUVAM hesabı, yurt dışındaki yerleşik kişiler ile bu kişilerin yurt dışındaki şirketlerinin tasarruflarını Türkiye'deki bankalarda TL olarak değerlendirmelerini sağlıyor. Söz konusu hesap uygulamasında esneklik özelliği öne çıkıyor. Bu kapsamda YUVAM hesabı açtırırken tutarda üst veya alt limit bulunmuyor. Kişiler, istediği zaman YUVAM hesabı açtırabiliyor.

    KUR KORUMA GÜVENCESİNİN YANI SIRA İLAVE GETİRİ GARANTİSİ

    Merkez Bankasınca YUVAM hesaplarına, kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri garantisi veriliyor.

    Söz konusu hesap uygulamasında esneklik özelliği öne çıkıyor. Bu kapsamda YUVAM hesabı açtırırken tutarda üst veya alt limit bulunmuyor. Kişiler, istediği zaman YUVAM hesabı açtırabiliyor.

    YUVAM hesabı internet sitesi hayata geçti #2


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