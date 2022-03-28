YUVAM hesabı internet sitesi hayata geçti

Merkez Bankası yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik açtığı hesabın işlemleri ile ilgili dijital haber alma platformunu hayata geçirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında yerleşik kişilerin tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmelerini teşvik etmek amacıyla devreye alınan YUVAM hesaplarına ilişkin bilgilendirme sitesini kullanıma açtı.

Merkez Bankası, yurt dışında yerleşik kişilerin tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmelerini teşvik etmek amacıyla devreye alınan YUVAM hesaplarına ilişkin bilgilendirme sitesini kullanıma açtı.

YUVAM HESAPLARININ DETAYLARI SİTEDE

Artık hesap hakkında bilgi sahipi olmak isteyenler "yuvam.tcmb.gov.tr" üzerinden uygulamaya ilişkin bilgilendirme videoları, kitapçık ve mevzuat bilgilerine erişilebiliyor.

Sitede ayrıca, getiri hesaplayıcının yanı sıra kullanıcıların sıkça ilettiği soruların yanıtlarına da ulaşılabiliyor.

YUVAM HESABI NEDİR

YUVAM hesabı, yurt dışındaki yerleşik kişiler ile bu kişilerin yurt dışındaki şirketlerinin tasarruflarını Türkiye'deki bankalarda TL olarak değerlendirmelerini sağlıyor. Söz konusu hesap uygulamasında esneklik özelliği öne çıkıyor. Bu kapsamda YUVAM hesabı açtırırken tutarda üst veya alt limit bulunmuyor. Kişiler, istediği zaman YUVAM hesabı açtırabiliyor.

KUR KORUMA GÜVENCESİNİN YANI SIRA İLAVE GETİRİ GARANTİSİ

Merkez Bankasınca YUVAM hesaplarına, kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri garantisi veriliyor.

Söz konusu hesap uygulamasında esneklik özelliği öne çıkıyor. Bu kapsamda YUVAM hesabı açtırırken tutarda üst veya alt limit bulunmuyor. Kişiler, istediği zaman YUVAM hesabı açtırabiliyor.