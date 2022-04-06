Petrol
108.13
1.40%
Euro
16.09
0.19%
Dolar
14.74
0.20%
Altın
914.42
0.38%
Borsa
2335
0.38%
Bitcoin
671.568
-2.39%
BTXN Coin
31.55
-2.98%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    YUVAM hesabı 'uzaktan' açılabilecek

    Gurbetçilerin, Kur Korumalı Türk Lirası ve altın hesaplarını daha rahat açabilmesi için uzaktan erişim imkanı getirildi.
    • AA
    • 06.04.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 12:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    YUVAM hesabı 'uzaktan' açılabilecek

    Türk Lirasının kullanımı ve değerini artırmak için yürürlüğe giren YUVAM hesabı ile ilgili gurbetçilere hesap açmak yönünde kolaylık sağlayan uygulama yürürlüğe girdi.

    YÖNETMELİĞE YENİ BÖLÜM EKLENDİ

    "Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik"te YUVAM hesapları kapsamında uygulanacak uzaktan kimlik tespitine ilişkin ilkelerin belirlendiği bir bölüm eklendi.

    UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ İLE MÜŞTERİ OLUNABİLECEK

    Böylece yurt dışında yerleşik TC Nüfus Cüzdanı ya da Mavi Kart sahibi gerçek kişilerin, YUVAM hesabı açmak ve bu hesaplarla ilgili diğer işlemleri yapmak için banka tarafından uzaktan kimlik tespiti yoluyla yeni müşteri olarak kabul edilebilmesinin önü açıldı.

    YUVAM hesabı uzaktan açılabilecek #1

    UZAKTAN MÜŞTERİ OLANLAR, İZLENECEK

    Yönetmeliğe göre; bankalar, uzaktan kimlik tespiti yaptığı gerçek kişileri yüksek seviyeli risk profilinde izleyecek.

    YURT DIŞI BANKALARDAN KENDİ ADLARINA AÇILMIŞ HESAPTAN PARA GÖNDERİLECEK

    YUVAM hesaplarına, kişinin sadece yurt dışı bankalarda kendi adına açılmış hesaplarından para gönderimi gerçekleştirilebilecek. Açılan bu hesaptan para çıkışı ise sadece kişinin kendi banka hesaplarına yapılabilecek.

    Bankalar yurt dışında yaşayan gerçek kişilerin kimlik belgesine ilişkin yaptığı kontrolleri pasaport için de uygulayacak.


    İlginizi Çekebilir

    Denizli'de fırtınada kopan çatı, traktörün üstüne düştü
    3. Sayfa

    Denizli'de fırtınada kopan çatı, traktörün üstüne düştü

    Halis Serbest, ‘Bergen’ filminin yapım şirketine dava açtı
    Medya

    Halis Serbest, ‘Bergen’ filminin yapım şirketine dava açtı

    Elazığ’da kaza yapan genç, askerlik sınavına girecektim diye ağladı
    3. Sayfa

    Elazığ’da kaza yapan genç, askerlik sınavına girecektim diye ağladı

    Görüş Bildir