YUVAM hesabı 'uzaktan' açılabilecek

Gurbetçilerin, Kur Korumalı Türk Lirası ve altın hesaplarını daha rahat açabilmesi için uzaktan erişim imkanı getirildi.

Türk Lirasının kullanımı ve değerini artırmak için yürürlüğe giren YUVAM hesabı ile ilgili gurbetçilere hesap açmak yönünde kolaylık sağlayan uygulama yürürlüğe girdi.

YÖNETMELİĞE YENİ BÖLÜM EKLENDİ

"Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelik"te YUVAM hesapları kapsamında uygulanacak uzaktan kimlik tespitine ilişkin ilkelerin belirlendiği bir bölüm eklendi.

UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ İLE MÜŞTERİ OLUNABİLECEK

Böylece yurt dışında yerleşik TC Nüfus Cüzdanı ya da Mavi Kart sahibi gerçek kişilerin, YUVAM hesabı açmak ve bu hesaplarla ilgili diğer işlemleri yapmak için banka tarafından uzaktan kimlik tespiti yoluyla yeni müşteri olarak kabul edilebilmesinin önü açıldı.

UZAKTAN MÜŞTERİ OLANLAR, İZLENECEK

Yönetmeliğe göre; bankalar, uzaktan kimlik tespiti yaptığı gerçek kişileri yüksek seviyeli risk profilinde izleyecek.

YURT DIŞI BANKALARDAN KENDİ ADLARINA AÇILMIŞ HESAPTAN PARA GÖNDERİLECEK

YUVAM hesaplarına, kişinin sadece yurt dışı bankalarda kendi adına açılmış hesaplarından para gönderimi gerçekleştirilebilecek. Açılan bu hesaptan para çıkışı ise sadece kişinin kendi banka hesaplarına yapılabilecek.

Bankalar yurt dışında yaşayan gerçek kişilerin kimlik belgesine ilişkin yaptığı kontrolleri pasaport için de uygulayacak.