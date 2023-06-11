Zam oranına göre asgari ücret tutarı ve işverene maliyet senaryoları Asgari ücrette zam pazarlıkları başlarken, olası yüzde 30 zam yapılması durumunda net ücret 11 bin 58 TL'ye ulaşıyor.

ensonhaber.com

Asgari ücrette zam vakti geldi.

Milyonların gözü haziranın geri kalan günlerinde bu konuda olacak.

Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlıyor.

komisyon, 13 Haziran'da ilk toplantısını yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katılacak.

"Vatandaşı enflasyona ezdirmeyiz"

Kıyasıya bir pazarlığın yapılması beklenen süreç sonunda beklenti her iki tarafı da memnun edecek bir ücrette uzlaşma sağlanması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "vatandaşı enflasyona ezdirmeyiz" söyleminin yerine getirilmesi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bunun işaretini verdi.

Beklenti 11 bin TL üzeri

Yılmaz, "Çalışanları enflasyona ezdirmemek temel ilkemizdir. Hep bu politikayı izledik aynı doğrultuda devam edeceğiz." dedi.

Kamuoyunda ise şu anda 8 bin 506 TL olan asgari ücrette 500 dolar seviyelerine çıkılması beklentisi hakim. Bu durumda da asgari ücret 11 bin TL'yi aşmış olacak.

Kamuoyunda beklentiler farklı boyutlarda.

Olası zam oranlarında asgari ücret tutarları

Yüzde 20 zam için net asgari ücret 10 bin 208 TL, brüt asgari ücret 12 bin 10 TL, işveren maliyeti 14 bin 111 TL olacak.

Zam oranı yüzde 25 olması durumunda net ücret 10 bin 634 TL, brüt ise 12 bin 510 TL'ye ulaşıyor.

Yüzde 30 zam senaryosu

Yüzde 30 zam olasılığında ise net ücret 11 bin 58 TL'ye brütte ise 13 bin 10 TL'ye çıkıyor.

Yüzde 40 zam ihtimalinde de net asgari ücret 11 bin 910 TL, brüt asgari ücret 14 bin 11 TL, işveren maliyeti 16 bin 463 TL olarak hesaplanacak.