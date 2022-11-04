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Zam sonrası benzin ve otogaz fiyatları
- 04.11.2022 - 09:37
- Güncelleme : 04.11.2022 - 09:41
Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki dalgalanmalar devam ediyor.
24 Şubat'ta başlayan Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye’de akaryakıt fiyatları bir iniyor, bir çıkıyor.
Benzine 1,31 TL, otogaza 49 kuruş zam
Bugünden itibaren (4 Kasım Cuma) geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı yaşandı.
Güncel akaryakıt fiyatları
Zam sonrası üç büyükşehirde pompalara yansıyan fiyatlar şu şekilde güncellendi;
İstanbul
Motorin litre fiyatı 26,39 TL
Benzin litre fiyatı 22,69 TL
LPG litre fiyatı 10,54 TL
Ankara
Motorin litre fiyatı 26,49 TL
Benzin litre fiyatı 22,83 TL
LPG litre fiyatı 10,79 TL
İzmir
Motorin litre fiyatı 26,53 TL
Benzin litre fiyatı 22,84 TL
LPG litre fiyatı 10,54 TL
(Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor)