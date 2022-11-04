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    Zam sonrası benzin ve otogaz fiyatları

    Benzine 1,31 TL'lik, otogaza ise 49 kuruşluk yapılan fiyat artışı pompa fiyatlarına yansıdı.
    • 04.11.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 09:41
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    Zam sonrası benzin ve otogaz fiyatları

    Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt ücretlerindeki dalgalanmalar devam ediyor.

    24 Şubat'ta başlayan Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye’de akaryakıt fiyatları bir iniyor, bir çıkıyor.

    Benzine 1,31 TL, otogaza 49 kuruş zam

    Bugünden itibaren (4 Kasım Cuma) geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk fiyat artışı yaşandı.

    Güncel akaryakıt fiyatları

    Zam sonrası üç büyükşehirde pompalara yansıyan fiyatlar şu şekilde güncellendi;

    İstanbul

    Motorin litre fiyatı 26,39 TL

    Benzin litre fiyatı 22,69 TL

    LPG litre fiyatı 10,54 TL

    Ankara

    Motorin litre fiyatı 26,49 TL

    Benzin litre fiyatı 22,83 TL

    LPG litre fiyatı 10,79 TL

    İzmir

    Motorin litre fiyatı 26,53 TL

    Benzin litre fiyatı 22,84 TL

    LPG litre fiyatı 10,54 TL

    (Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor)

    Zam sonrası benzin ve otogaz fiyatları #1


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