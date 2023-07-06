Zaman aşımına uğrayan hesapların takibi mümkün olacak Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından zaman aşımına uğramış ya da uğramak üzere olan hesaplar için basın duyurusu yayınlandı.

AA

Sermaye piyasasında faaliyet gösteren yatırım kuruluşları nezdindeki hesapları içeren bir bilgilendirme yapıldı.

Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) tarafından yayınlanan basın duyurusunda, zaman aşımına uğramış veya uğrayacak hesapların sorgulanmasının tamamlandığı belirtildi.

Duyuruda, ayrıca bu hesapların başvuru ve iade şartlarının YTM'nin resmi internet sitesinde yer aldığı belirtildi.

Kurum, haziran ayı sonu itibarıyla sistemde 100 bin 81’i gerçek kişilere ait olmak üzere toplam 104 bin 641 adet zamanaşımına uğramış hesap olduğunun bilgisini verdi.

Zaman aşımına giren hesaplara e-Devlet'ten erişim

Buna göre sermaye piyasasında faaliyet gösteren yatırım kuruluşları nezdinde zamanaşımına uğramış ya da uğrayacak hesapların e-Devlet üzerinden sorgulanması aşamasının tamamlandığı belirtildi.

YTM tarafından yapılan açıklamada, 21 Nisan 2021 tarihinden sonra gerçek kişilere ait zamanaşımına uğramış veya uğrayacak hesapların e-Devlet üzerinden kendileri veya mirasçıları tarafından sorgulanabilecek durumda olduğu belirtildi.

Hesabın iadesi başvurusu planlanıyor

Duyuruya göre e-Devlet üzerinden hesabın iadesi başvurusunun alınması ve tüzel kişilerin de zamanaşımına uğramış ya da uğrayacak hesaplarını sorgulayabilmelerinin sisteme dahil edilmesinin planlanıyor.

Sorgulama adresi

YTM, açıklamasında sorgulamanın https://www.turkiye.gov.tr/yatirimci-tazmin-merkezi linkinden yapılabileceğini, başvuru ve iade şartlarının, Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin (YTM) internet sitesinde (www.ytm.gov.tr/) yer aldığı bilgisini Verdi.