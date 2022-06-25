Zamanını tamamlayan rüzgar türbinleri geri dönüştürülüyor

Şehirlerarası yolculuklarda sık sık rastladığımız devasa rüzgar türbinlerine gözümüz daha yeni alışmaya başlamışken, yurt dışındakilerinin ömrünü tamamladığı ve geri dönüşüme sunulduğu aktarıldı.

Ekonomik ömrünü tamamlamış rüzgar santrallerinde bulunan ekipmanların neredeyse tamamı geri dönüşümle tekrar ekonomiye kazandırılıyor.

Hâlâ kullanılabilir durumda olan türbinler Orta Doğu'daki pazarlarda değerlendirilebiliyor.

Peki ömrünü tamamlamış rüzgar tribünlere nasıl dönüşüyor.

AA'nın haberine göre, ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre ülkenin 2050'ye kadar rüzgar enerjisi kurulu gücünü 40 gigavattan 404 gigavata artırma planı ile çoğu ömrünü tamamlamış rüzgar santrallerinden yaklaşık 6,88 milyon ton atığın ortaya çıkacağı hesaplanıyor.

Fiberglas, epoksi, çelik ve farklı metallerden oluşuyor

Araştırmalar, rüzgar enerjisi santralini oluşturan kanat, türbin ve kulelerin, mukavemete dayanıklı olmaları için fiberglas, epoksi, çelik ve farklı metallerden yapılmasının atık yönetiminde zorluklara sebep olduğunu ortaya çıkarsa da başta Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi rüzgar enerjisini kullanan öncü ülkelerin bu atıkları değerlendirmede başarılı sonuçlar aldığı biliniyor.

Danimarka'da kurulan startup'lar rüzgar türbin kanatlarını bahçe ve şehir mobilyalarına dönüştürürken, Hollanda, Almanya ve Danimarka'da bisiklet garajları ile gölgelikler yine bu kanatlar kullanılarak inşa ediliyor.

"Türkiye'nin gündeminde değil"

Almanya merkezli rüzgar türbini üretim firmasının Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Genel Müdürü Habib Babacan, bu konunun henüz Türkiye'nin rüzgar enerji sektörü gündeminde olmadığını vurguladı.

"Bakımları iyi yapılırsa ömürleri uzar"

"Türkiye'de yaklaşık 4 bin adet rüzgar türbini bulunuyor. Bir rüzgar türbininin ekonomik ömrü yaklaşık 20 yıl. Ancak 20 yıl sonra kullanılmış türbinin hemen sökülmesi gerekmiyor. Eğer türbinlerin bakımları iyi yapıldıysa, türbin saha koşullarına göre fazla yıpranmadıysa bu türbinler 20 yıldan daha fazla elektrik üretebiliyor. Türkiye'deki 4 bin türbinin 3 bin 500 tanesi 10 yaşının altında bulunuyor. 20 yaşını geçmiş türbin sayısı 40 tane civarı. Bu türbinlerin çok büyük çoğunluğu operasyonel halde."