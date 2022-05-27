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Zamlar durdurulamıyor: Benzin ve motorinde fiyat artışı
- Haber Merkezi
- 27.05.2022 - 09:42
- Güncelleme : 27.05.2022 - 09:50
Son günlerde artışa geçen Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki dalgalanma, araç sahiplerini üzmeye devam ediyor.
Dün açıklanan zam haberinin ardından bugün ise ikinci zam yolda.
28 Mayıs itibarıyla benzin ve motorin grubunda fiyat artışı gerçekleşecek.
Benzin 70 kuruş artacak
Buna göre; benzinin litre fiyatında 70 kuruşluk artış olacak.
Motorin de 97 kuruş artacak
Motorinin litre fiyatına ise 97 kuruş zam gelecek.
Dün gelen zam benzinin litre fiyatında 1,43 TL, motorinin litre fiyatında 1,38 TL'ydi.
Üç büyükşehirdeki fiyatlar
Güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:
İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 24,31 liradan, motorinin litresi ortalama 23,48 liradan, LPG'nin litresi ortalama 11,82 liradan satılıyor.
Ankar'da benzinin ortalama litre fiyatı ise 24,44 liradan, motorinin litresi ortalama 23,61 liradan, LPG'nin litresi ortalama 11,85 liradan satılıyor.
İzmir'de de benzinin ortalama litre fiyatı 24,44 liradan, motorinin litresi 23,61 liradan, LPG'nin litre fiyatı 11,55 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 25 TL olacak
Böylelikle uygunalanacak son zammın ardından benzinin litre fiyatı 25 liraya yükselecek.