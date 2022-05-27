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Zamlar durdurulamıyor: Benzin ve motorinde fiyat artışı

Zamlar durdurulamıyor: Benzin ve motorinde fiyat artışı

Dün zamlanan benzin ve motorinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren yeniden artıyor. Benzine 70 kuruş, motorine ise 97 kuruş zam uygulanacak.