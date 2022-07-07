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    Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatırılacak? Ödeme takvimi belli oldu mu?

    Temmuz ayında ödenecek olan zamlı memur ve emekli maaşlarının ödeneceği tarih netleşti..
    • 07.07.2022 - 10:48
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    Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatırılacak? Ödeme takvimi belli oldu mu?

    Haziran ayı enflasyon oranlarının belli olmasının ardından memur ve emeklilerin zamlı maaşlarıda belli oldu.Temmuz ayında yapılan zam ile memur ve memur emeklileri  % 41,69 oranında zam alırken SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise % 42,35 oranında arttı.

    Vatandaşların en çok merak ettiği konu ise zamlı maaşların ne zaman ödeneceği konusu oldu.

    Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatırılacak? Ödeme takvimi belli oldu mu? #1

    Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek?

    Temmuz ayı zamlı maaşlarının ne zaman ödeneceği konusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklık getirdi.Erdoğan yaptığı açıklamada zamlı maaşların 8 Temmuz cuma günü yatırılacağını açıkladı.

    Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada "Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Türkiye büyürken, gelişirken, güçlenirken, 85 milyon vatandaşımızın bilaistisna her birinin buradan payına düşeni almasını temin etmek boynumuzun borcudur." ifadelerine yer verdi..



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