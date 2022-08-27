Zara'nın gölleri nazar boncuğuna benziyor

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Canova köyünde bulunan üç göl de renkleri ve şekilleriyle nazar boncuğunu andırıyor. Nazar boncuğunu andıran bu göllerin turizme kazandırılması bekleniyor.

Turizmde ilgi çeken tabiat varlıklarından birisi de turkuaz rengi ile kendisine hayran bırakan göller oluyor..

Sivas'ın Zara ilçesi ve il merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Canova köyünde bulunan üç göl renkleri ve şekilleriyle adeta nazar boncuğunu andırıyor.

Köy sakinleri ziyaretçilerin gösterdiği ilgiden memnun ve göllerin turizme kazandırılması için çalışma yapılmasını talep ediyor.

Kızılçan, Ağ ve Kara gölü görenleri kendisine ile hayran bırakıyor

Canova köyünde, dipten su kaynaklarıyla beslenen Kızılçan, Ağ ve Kara gölleri renkleriyle dikkati çekiyor.

"Allah'ın bir lütfu"

Canova köyü Muhtarı Yahya Şahin, köylerindeki göllerin Allah'ın verdiği bir lütuf olduğunu söyledi.

"Çevre düzenlemesi olursa ziyaretçi artar"

Şahin, göllerin etrafında çevre düzenlemesi ve yol yapılmasını arzuladıklarını dile getiren "Çevre düzenlemesi yapılırsa daha çok kişi buralara gelir. İlimiz ve köyümüz için çok güzel olur." diye konuştu.

"Göllerimizin nazar boncuğuna benzetilmesi bizleri mutlu ediyor"

Gölleri görenlerden güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Şahin şunları kaydetti:

"Görenler 'Buraları neden turizme açmıyorsunuz?' diyor. Sağ olsun Kaymakamlığımız yolumuzun bir kısmını yaptırdı. Göllerimizi görmeye gelenler oluyor. Biz de gösteriyoruz ve göllerimizi gezdiriyoruz. Ziyaretçiler memnun olup ayrılıyor. Göllerimizin nazar boncuğuna benzetilmesi bizleri mutlu ediyor."





"Kuraklığa bağlı su seviyesi düştü"

Şahin, dünya genelinde kuraklığın etkili olduğunu ve göllerdeki su seviyesinde de buna bağlı düştüğünü söyledi.

Köy sakinlerinden Fehmi Başer de gölleri görenlerin hayranlıklarını gizleyemediğini belirtti.

Köylerindeki göllerin nazar boncuğunu andırdığını dile getiren Başer, "Bilen bilmeyen herkes merak edip geliyor. Güzelliğini görüp hayran kalıyor." dedi.